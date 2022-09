Ana de Armas, icônique Marilyn Monroe dans «Blonde»

Une présence lumineuse. A la fois discrète et électrisante. Presque comme si elle s’excusait d’être là malgré son talent et les choses qu’elle a à dire. Lorsqu’elle apparaît en conférence de presse à la Mostra, Ana de Armas évoque immédiatement Marilyn Monroe, l’icône qu’elle incarne dans Blonde d’Andrew Dominik (The Assassination of Jesse James, Killing Them Softly, This Much I Know to Be True). Un film au cœur de toutes les attentions, l’un des temps forts de la fin du festival vénitien, où il concourt en compétition, et la confirmation du talent d’une actrice, impériale.