Décès de la reine Elizabeth II: les premiers mots du roi Charles III

« La mort de ma mère adorée, sa Majestée la reine, est un moment de grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille », écrit-il dans ce communiqué. Il salue une « souveraine chérie et une mère bien aimée ».

« Nous pleurons profondément le décès d’une souveraine chérie et d’une mère bien aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les royaumes et le Commonwealth, ainsi que par d’innombrables personnes dans le monde entier ».

Il a déclaré que pendant la période de deuil et de changement, lui et sa famille seraient « réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dont bénéficiait la Reine ».

L’archevêque de Canterbury, chef spirituel de l’Eglise anglicane, a, lui, affirmé jeudi dans un communiqué joindre ses « prières au roi et à la famille royale » après la mort d’Elizabeth II.