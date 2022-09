Les hommages d’Alexander De Croo à la reine Elizabeth II: «Un phare de stabilité et de dignité»

La monarque à la longévité record et à l’immense popularité s’est éteinte à l’âge de 96 ans ce jeudi en Ecosse.

Le monde politique belge a rendu hommage jeudi soir à la reine Elizabeth II, dont le décès a été annoncé vers 19h30. La plupart des personnalités ont, pour la circonstance, exprimé leurs condoléances en anglais.

« La Belgique présente ses condoléances à la famille royale britannique et au peuple britannique. Que SAR la Reine Elizabeth II repose en paix. Pendant plus de 70 ans, elle a été un phare de stabilité et de dignité pour le peuple britannique », a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo.