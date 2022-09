Le Prince Charles, 74 ans, succède (enfin) au trône d’Angleterre

De face, le prince Charles offre un visage affable, un peu las, le sourcil gauche se lève en guise d’ironie, le sourire au coin des lèvres, l’œil vif, malicieux. De profil, Charles Philip Arthur George Windsor ressemble à un portrait d’un gentilhomme du XVIe siècle par Holbein qui pend au château de Windsor. Agile, l’allure altière, la carrure d’athlète et le teint hâlé, c’est un condottiere qui a la passion des combats. Mais la silhouette tourmentée possède l’âme contemplative et le goût des efforts infinis, écrivions-nous déjà en 2018.

Charles III, qui célébrera ses 74 ans le 14 novembre prochain, est un esprit singulier, comme seule sait, parfois, engendrer la délicieuse Angleterre : il est à la fois accessible et inaccessible, idéaliste mais pratique, traditionnel et radical à la fois. Pour assurer à son tour la pérennité de la monarchie britannique, Charles aime invoquer le lion et la licorne de l’étendard royal. D’un côté le devoir, de l’autre l’imagination.