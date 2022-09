Décès de la reine Elizabeth II: la Première ministre Liz Truss offre sa «loyauté» à «Sa Majesté Charles III»

«Aujourd’hui, la Couronne passe, comme elle l’a fait pendant plus de mille ans, à notre nouveau monarque, notre nouveau chef d’État, Sa Majesté le roi Charles III», a déclaré la Première ministre, qui avait été reçue mardi en audience par la reine Elizabeth II.

La Première ministre, qui a été nommée par la Reine ce mardi, a déclaré que la monarque avait été un roc, sur lequel le Royaume-Uni moderne s’était construit, soulignant qu’Elizabeth II avait « apporté la stabilité et la force dont nous avions besoin ».

Elle s’est également exprimée sur le nouveau roi, assurant que « nous lui offrons notre loyauté et notre dévouement, tout comme sa mère a consacré tant de choses, à tant de gens, pendant si longtemps ». « Et avec la fin de la deuxième ère élisabéthaine, nous entrons dans une nouvelle ère de la magnifique histoire de notre grand pays, exactement comme Sa Majesté l'aurait souhaité, en prononçant les mots “God save the King” », a-t-ell conclu.