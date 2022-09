Décès de la reine Elizabeth II: l’annonce émouvante de la BBC en direct (vidéo)

La monarque à la longévité record et à l’immense popularité s’est éteinte à l’âge de 96 ans ce jeudi. Comme de nombreuses télévisions dans le monde, la BBC était en direct pour annoncer l’événement tragique.

Monarque la plus célèbre de la planète, la reine Elizabeth II est morte jeudi à 96 ans dans sa résidence écossaise de Balmoral, ouvrant une ère incertaine pour la couronne britannique à laquelle elle avait dédié sa vie.

La disparition de la souveraine, dont l’état de santé s’était dégradé depuis un an, est assurée de susciter une immense émotion au Royaume-Uni et dans le monde. Son fils et héritier accède au trône à 73 ans avec le nom de Charles III.

Quelques minutes avant l’annonce du décès de la reine, les journalistes et présentateurs de la BBC avaient enfilés des vêtements de couleur noir, comme le veut la tradition.