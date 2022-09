Europa League : l’Union a fait le mur à Berlin

Grâce à la première victoire de leur Histoire européenne hors de leurs bases, les vice-champions belges se sont résolument positionnés dans un groupe marqué par deux succès à l’extérieur. L’Union (0-1) et Braga (0-2) font donc la course en tête.

Les 550 supporters de l’Union en goguette à l’Union Berlin, dans les anciens quartiers Est de la capitale allemande n’ont pas fait le déplacement pour rien. Outre le fait de pouvoir s’offrir un city trip dans l’une des villes les plus attrayantes d’Europe, ils ont pu goûter aux parfums d’une victoire indiscutable mais aussi à l’atmosphère bon enfant de l’Alte Försterei et ses 18.000 places debout (sur un total de 22.000) qui en fait un stade au cachet si particulier. Sur leur baquet VIP, les dirigeants de l’USG se sont laissés aller à une réflexion concernant leurs projets de déménagement à venir. Il se chuchote en effet qu’après avis de l’UEFA, les plans du futur stade saint-gillois, sans doute sur le site du Bempt à Forest, comprendraient le maintien de 50 % de places dépourvues de sièges, histoire de préserver et de transférer l’ambiance incomparable du parc Duden.