Et soudain, un noir frisson parcourt le monde…

Seigneur, fais que les nations voient que les hommes devraient être frères et former une famille qui couvre le monde entier. God save the queen. » Alors que les Britanniques pleurent leur Reine, fille, mère, grand-mère et enfin arrière-grand-mère de tout un peuple, le monde, lui, a le cœur qui se serre et ne peut s’empêcher de voir dans la mort de cette « Queen » planétaire le présage, le symbole, l’incarnation – qui le sait ? – d’un basculement redouté, mais peut-être jamais aussi concrètement ressenti. Les hommes tous frères ? Nous en sommes, hélas, ces temps-ci très éloignés.