Qui est Camilla, la reine consort?

Etre ou ne pas être reine, telle aura été, pendant longtemps, la question pour Camilla, seconde épouse du nouveau Roi d’Angleterre. Face à l’hostilité à l’égard de celle qui a « brisé » le mariage de l’héritier de la Couronne, il avait d’abord été annoncé qu’elle prendrait le titre de princesse consort et non de reine après le décès d’Elizabeth II. Certains experts estimaient alors que c’était une façon de gagner du temps et de laisser le public britannique s’approprier la nouvelle femme du prince Charles… Le nouveau Roi, de son côté, aurait toujours eu l’intention de donner à son amie la plus intime le titre de reine.