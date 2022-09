Décès de la reine Elizabeth II: la Stib adapte une station en hommage à la monarque

La reine Elizabeth II est décédée ce jeudi à l’âge de 96 ans. Une nouvelle qui a ébranlé le monde entier. La Stib a voulu transmettre ses condoléances au peuple britannique en adaptant la station de métro Elisabeth et la renommant pour l’occasion « Elizabeth II ».

La monarque à la longévité record et à l’immense popularité, dont le Royaume-Uni a fêté en juin les 70 ans de règne, a vu sa santé se dégrader depuis une nuit à l’hôpital il y a près d’un an, pour des raisons jamais précisées. Elle n’apparaissait plus que rarement en public, ses services évoquant des problèmes de mobilité épisodiques, et déléguait de plus en plus de fonctions à ses héritiers directs, les princes Charles et William.