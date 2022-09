Vuelta: le Petit Poucet Remco devient le géant Evenepoel

Cela l’avait déjà démangé la veille. Le regard fluide, avec un troisième œil dans le dos pour connaître les intentions de l’opposition, Remco Evenepoel n’avait toutefois pas cillé dans l’étroite procession vers le monastère de Tentudia. L’échappée était juste un peu trop loin pour tenter la victoire arrachée par ce bon vieux serviteur de Rigoberto Uran.

Jeudi, par contre, l’attaque royale d’une quarantaine (!) de coureurs après un début de course mouvementé et une lourde chute impliquant Louis Vervaeke, mais aussi le jeune champion d’Espagne Carlos Rodriguez donna des idées au tout aussi jeune Remco. Cela sentait la bonne vieille classique, avec des montagnes plus russes qu’espagnoles en soutien de ses ambitions. Car les intentions des UAE puis des Movistar étaient limpides : une attaque en règle, avec présence d’équipiers à l’avant, raison pour laquelle Quick Step y envoya aussi un élément, l’Italien Masnada.