Saint-Trond, gazon maudit pour le Standard depuis 15 ans

L’équipe liégeoise ne s’est plus imposée au Stayen depuis le 21 avril 2007. Depuis, en douze déplacements, elle s’est inclinée à huit reprises et a signé quatre partages. Saint-Trond bête noire des Rouches, c’est loin d’être une légende urbaine.

Quinze ans, quatre mois et seize jours. Il faut remonter au 21 avril 2007 pour trouver trace d’un succès du Standard à Saint-Trond. Ce jour-là, Marouane Fellaini, Axel Witsel et Ali Lukunku avaient permis à l’équipe liégeoise, alors dirigée par Michel Preud’homme, de s’imposer largement (0-3) lors du plus court déplacement de la saison. Depuis, les Rouches n’ont enchaîné au Stayen que des déconvenues : 8 défaites pour 4 partages. Et seulement 5 buts inscrits en terre limbourgeoise au cours des 12 dernières sorties. Mieux encore, depuis le début du siècle, Saint-Trond est, après Anderlecht (24,2 %) et le FC Bruges (25,7 %), l’équipe qui en déplacement réussit le moins au Standard, avec un total de 29,6 % des points pris et un taux de 16,7 % de victoires en championnat.