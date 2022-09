Formule 1: le GP de Belgique devrait avoir lieu un mois plus tôt

Même s’il n’y a rien d’officiel, le calendrier prévisionnel de la saison prochaine de Formule 1 circule. S’il prévoit bien le Grand Prix de Belgique, la date de l’évènement sur le « plus beau circuit du monde » a par contre été avancée d’un mois et la course se déroulerait, donc, le 23 juillet. Soit pendant… les fameuses Francofolies de Spa. Une concomitance évidemment compliquée pour la région, sa capacité hôtelière, ses forces de police, ses engorgements sur les routes… Autre constat, les 24Heures de Spa, qui se déroulent habituellement à cette date, devraient, le cas échéant, elles aussi trouver une autre programmation. Stefano Domenicali, l’actuel président de la Formule 1, aurait en tout cas promis au Grand Prix des Pays-Bas le dernier week-end d’août, date habituelle de l’épreuve à Francorchamps. Affaire à suivre donc…