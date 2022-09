Décès d’Elizabeth II: la 6e étape du Tour de Grande-Bretagne prévue ce vendredi est finalement annulée

La 6e étape du Tour de Grande-Bretagne cycliste (2.Pro) prévue vendredi entre Tewkesbury et Gloucester a été annulée suite au décès de la reine Elizabeth III, ont annoncé les organisateurs jeudi.

« L’organisation du Tour de Grande-Bretagne, ainsi que les équipes, coureurs et officiels impliqués dans l’événement, sont profondément attristés par le décès de sa Majesté la Reine », ont écrit les organisateurs. « Par conséquent, la sixième étape du vendredi 9 septembre, prévue entre Tewkesbury et Gloucester, n’aura pas lieu. Des futures informations concernant la tenue des septième et huitième étapes seront communiquées en temps voulu. »