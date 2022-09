Boris Johnson réagit au décès de la reine Elizabeth II: «Le jour le plus triste de notre pays»

Le décès de la reine Elizabeth II jeudi, à l’âge de 96 ans, au château de Balmoral en Écosse marque « le jour le plus triste » du Royaume-Uni, a réagi l’ex-Premier ministre britannique Boris Johnson, soulignant « un profond sentiment personnel de perte » pour chacun et chacune de ses concitoyens, « bien plus intense, sans doute, que ce à quoi nous nous attendions ».

La souveraine britannique, qui a fêté en février ses 70 ans de règne, « semblait si éternelle et merveilleuse que je crains que nous en étions arrivés à croire, comme des enfants, qu’elle continuerait, encore et encore », a écrit M. Johnson.