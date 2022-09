Athlétisme: Duplantis et Fraser-Pryce retrouvent le goût de la victoire

Quatre meilleures performances mondiales de l’année ont encore été établies lors de la finale de la Diamond League, à Zurich, où Watrin et Broeders ont tous les deux fini 5es.

Après les 23,23 m réussis au poids par l’Américain Joe Kovacs la veille, qui a fait de lui le deuxième performeur de l’histoire, le Kenyan Emmanuel Kipkurui Korir sur 800 m (1.43.26), le Norvégien Jakob Ingebrigtsen sur 1.500 m (3.29.02) et la Dominicaine Marileidy Paulino sur 400 m (48.99) ont à leur tour établi la meilleure performance mondiale de l’année dans leur épreuve respective.

Même si le rideau est prêt à tomber sur la saison athlétique, la finale de la Diamond League version 2022 n’a pas déçu, ce jeudi soir, à Zurich. Pas moins de quatre meilleures performances mondiales y ont encore été établies alors que la plupart des athlètes n’aspirent qu’à un peu de repos après un été terriblement chargé avec les Mondiaux, les Jeux du Commonwealth et l’Euro qui se sont succédés au programme.

Moins d’une semaine après leur défaite au Mémorial Van Damme, le Suédois Armand Duplantis et la Jamaïquaine Shelley-Ann Fraser-Pryce se sont, eux, magistralement repris. Le premier a remporté le concours de perche en franchissant 6,07 m, son 15e concours (sur 19) de l’année à plus de 6 mètres, alors que la seconde a fini son 100 m en trombe en 10.65 (-0,8), la 4e performance de sa carrière et sa 7e ligne droite de la saison en moins de 10.70, un record.

Parmi les autres résultats marquants, on retiendra encore les 19.52 (-0,6) sur 200 m de l’Américain Noah Lyles, son 4e chrono, et les 12.29 (-0,3) de la Nigériane Amusan sur 100 m haies, la championne et recordwoman du monde (12.12).

Deux Belges étaient de la partie au stade du Letzigrund. Sur 400 m haies, Julien Watrin a confirmé ses bonnes dispositions de l’été en terminant à la 5e place en 49.08. A la perche, Ben Broeders, qui restait sur un nul à sa barre d’attaque au Mémorial, a, cette fois, franchi 5,72 m et a, lui aussi, fini 5e du concours.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Hommes

100 m : (v. -0,3 m/s) 1. Bromell (USA) 9.94 ; 2. Blake (Jam) 10.05 ; 3. Brown (Can) 10.06. 200 m : (-0,6) 1. Lyles (USA) 19.52. 400 m : 1. James (Grn) 44.26. 800 m : 1. Korir (Ken) 1.43.26 ; 2. Arop (Can) 1.43.38 ; 3. Wightman (GBr) 1.44.10. 1.500 m : 1. J. Ingebrigtsen (Nor) 3.29.02 ; 2. Cheruyiot (Ken) 3.30.27 ; 3. Hoare (Aus) 3.30.59. 110 m haies : (-1,0) 1. Holloway (USA) 13.02. 400 m haies : 1. Dos Santos (Bré) 46.98 ; … 5. Watrin 49.08. 3.000 m steeple : 1. El Bakkali (Mar) 8.07.67. Perche : 1. Dupla, tis (Suè) 6,07 m ; … 5. Broeders 5,72. Longueur : 1. Tentoglou (Grè) 8,42 m. Triple saut : 1. Diaz Hernandez (Cub) 17,70 m ; 2. Pichardo (Por) 17,63. Disque : 1. Ceh (Slo), 67,10 m. Javelot : 1. Chopra (Ind) 88,44 m.