Décès de la reine Elizabeth II: The Rolling Stones, J.K. Rowling… les stars présentent leurs condoléances

Le groupe britannique The Rolling Stones a présenté ses « plus profondes condoléances » à la famille royale sur Twitter. La Reine était « une présence constante dans leur vie et dans celle d’innombrables autres personnes », écrit le groupe.

L’autrice britannique Joanne Rowling est du même avis et affirme que la Reine représentait beaucoup pour de nombreux Britanniques. L’autrice de Harry Potter, plus connue sous le nom de J.K. Rowling, affirme qu’Elizabeth a rempli son « devoir envers le pays » jusqu’à sa mort et est devenue un « symbole constant et positif » de la Grande-Bretagne. « Elle a mérité son repos ».