Décès de la reine Elizabeth II: les princes William, Andrew, Edward et Harry sont arrivés trop tard

Le prince Andrew, le prince Edward et son épouse Sophie et le prince William ne sont pas arrivés à temps au château de Balmoral pour dire au revoir à la reine Elizabeth II. Cela peut être déduit du moment où la Première ministre Liz Truss a été informée du décès de la Reine.

Plus tôt, les princes et la comtesse ont atterri à l'aéroport d'Aberdeen. De là, il y avait plus d'une heure de route jusqu'au château de Balmoral, la résidence de vacances de la famille royale britannique en Ecosse. Le prince Harry est également arrivé en retard. Le roi Charles, la reine consort Camilla et la princesse Anne étaient avec la Reine depuis un certain temps. Il n'est pas clair s'ils étaient présents lors de sa mort.