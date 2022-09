Décès de la reine Elisabeth II: vers un report de la Premier League

Programmés après l’annonce officielle de Buckingham Palace, les matches européens de Manchester Utd et de West Ham ont eu lieu après l’observation d’une minute de silence et la mise en berne des drapeaux officiels, en plus du port d’un brassard noir par les joueurs. Le planning du sport en général va être bouleversé par ce deuil national et les funérailles programmées dans 10 jours. Tout ce qui était prévu ce vendredi est annulé (cricket, courses de chevaux, golf, rugby, la 6e étape du Tour de Grande-Bretagne cycliste). Pour la suite, tout doit faire l’objet d’une concertation avec les autorités. La Fédération de foot veut adopter une position commune avec le monde du sport en général. La Premier League est concernée par un possible (probable ?) report même si l’engorgement du calendrier ne va pas faciliter les choses. Une incertitude valable pour les matches européens prévus sur le sol britannique la semaine prochaine…