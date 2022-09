Décès d’Elizabeth II: ah, Anglais, comme vous avez changé!

Le royaume d’Elizabeth a profondément changé depuis 1952. Le pays est devenu plus tolérant, plus ouvert, plus cosmopolite. Mais il est plus divisé que jamais. L’Ecosse flirte avec l’indépendance. Sous l’effet de la poussée démographique catholique, l’Irlande pourrait être réunifiée. Et le pays de Galles réclame davantage d’autonomie. Confrontée à ces forces centrifuges, l’Angleterre est à son tour la proie d’une crise identitaire, regimbant devant l’effort de solidarité nationale envers les Gallois, les Ecossais ou les Nord-Irlandais.