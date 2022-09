Décès d’Elizabeth II: l’hommage d’un peuple à sa Reine

Mercredi, la Reine avait dû annuler des obligations professionnelles pour raison de santé. Deux jours plus tôt pourtant, elle sommait la nouvelle Première ministre Liz Truss de former un gouvernement. Jeudi après-midi, les médecins de la souveraine avaient partagé leurs inquiétudes et ont demandé à ce qu’elle reste sous supervision médicale. Plus inquiétant encore, la famille de la Reine avait décollé jeudi à la suite de cette annonce pour se rendre à son chevet. Le prince Charles et son épouse Camilla, le prince William, Harry et Meghan, qui étaient en Angleterre pour assister à la cérémonie des prix WellChild, étaient arrivés sur place, alors que Kate était restée à Windsor pour s’occuper de ses trois enfants qui étaient à l’école.