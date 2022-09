Décès d’Elizabeth II: l’édition spéciale du journal «Le Soir» ce vendredi

Par la rédaction Publié le 9/09/2022 à 02:05 Temps de lecture: 1 min

Le Royaume-Uni est en deuil. La reine Elizabeth II est décédée de façon paisible jeudi à l’âge de 96 ans. Elle est la souveraine qui aura connu le plus long règne de l’histoire de la monarchie britannique. Son état de santé, qui s’était dégradé ces derniers mois, avait causé l’inquiétude de ses médecins, alors qu’elle se trouvait dans sa résidence d’été à Balmoral, en Ecosse.

Ce vendredi, la rédaction du « Soir » vous propose une édition spéciale du journal à découvrir en librairie, ou en version numérique sur www.lesoir.be et via notre application (Google Play ICI et App Store ICI).

A lire dès maintenant...

- Elizabeth II, la Reine d’un siècle

- L’hommage d’un peuple à sa Reine

- Ces quinze moments qui ont marqué sa vie, en images

- Charles, le souverain le mieux préparé au trône

- Qui est Camilla, la reine consort?

- Le mouvement républicain a pâti de la popularité d’Elizabeth II

- Comment les liens entre les familles royales belge et britannique ont été «restaurés» dans les années 60

- Ah, Anglais, comme vous avez changé!

- Podcast – Décès de la reine Elizabeth II, comment vont se dérouler les prochains jours?