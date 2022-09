«Merci», «Une vie de service»: les Britanniques pleurent leur reine Elizabeth II

Monarque la plus célèbre de la planète, la reine Elizabeth II est morte jeudi à 96 ans, dans sa résidence écossaise de Balmoral, ouvrant une nouvelle ère pour la couronne britannique à laquelle elle avait dédié sa vie. La disparition de la souveraine, dont l’état de santé s’était dégradé depuis un an, a suscité une immense émotion au Royaume-Uni et dans le monde. La presse britannique a elle aussi rendu hommage à Elizabeth II.

« Une vie de service »

Plusieurs journaux, dont le Guardian et le Times, publient un portrait tiré lors du couronnement d’Elizabeth en 1953. « Une vie au service », légende le Times, sous un cliché qui remplit l’entièreté de la page, qui montre la jeune Elizabeth à peine couronnée, parée des Joyaux de la Couronne britannique. Le quotidien rend hommage au monarque le plus « dont le règne a été défini par un sens inébranlable de l’engagement envers son peuple et son pays ». The Times revient ensuite sur les épisodes marquants qui ont jalonné le règne d’Elizabeth, parlant de l’Empire auquel elle s’est consacrée dès son couronnement. Si celui-ci « n’existe plus », indique le quotidien, « les valeurs invoquées lors de son intronisation ont pourtant guidé son règne durant toute une vie ».

The Guardian

Le Guardian consacre 19 pages à la vie de la reine. La Une, tout comme celle du Times, montre la monarque photographiée lors de son couronnement en juin 1953, également vêtue des Joyaux de la Couronne britannique. Le quotidien indique que c’est la mort qui a mis fin ici à la « deuxième ère élisabéthaine », soulignant l’impressionnante durée du règne d’Elizabeth II et un dévouement continu, même jusqu’aux derniers instants : « La monarque, pour qui l’abdication n’a jamais été une option, est décédée paisiblement à Balmoral jeudi après-midi, deux jours après avoir entrepris son dernier devoir constitutionnel public, avec la nomination du 15e Premier ministre de son règne de 70 ans. »

Le Daily Telegraph écrit sur la même photo : « Le chagrin est le prix à payer pour l’amour ». Quant au Daily Mail, il titre la première page de son « édition spéciale historique » que « nos cœurs sont brisés ».

« Queen Elizabeth II »

The Financial Times, quotidien économique et financier britannique, affiche sur sa Une un cliché de la reine Elizabeth II en 1971, coiffée de la couronne et d’un large sourire. Il titre sobrement « Queen Elizabeth II ». Le journal parle d’un moment « un moment décisif dans la vie d’une nation » avant d’indiquer que le pays est en deuil, à la suite d’un règne de 70 ans. The Financial Times évoque la stabilité qui caractérisait la monarque : « elle représentait la continuité et la stabilité pour la Grande-Bretagne, de la période d’après-guerre jusqu’au 21e siècle ». Dans les colonnes de sa Une, le Financial Times revient aussi sur les grands événements de son règne, de la décolonisation de l’Empire britannique en Asie et en Afrique jusqu’à la consolidation du Commonwealth.

« Grief is the price we pay for love »

Le Daily Telegraph dévoile en Une le sobre portrait de la reine Elizabeth II, en noir et blanc. Le quotidien titre une citation de la monarque, qui indique « le deuil est le prix à payer pour l’amour ». Le quotidien loue également l’implication totale de la souveraine à son devoir royal : « Elle s’était engagée à consacrer sa vie au devoir et l’a fait jusqu’à ses derniers jours, vue pour la dernière fois de bonne humeur sur une photo après avoir nommé son 15e Premier ministre 48 heures auparavant. »

Le Telegraph parle également d’une nation entière en deuil, aux côtés de la famille royale.

« Thank you »

« Merci », écrit Le Mirror en une, avec une photo récente de la souveraine, alors que le Daily Express annonce, en lettres capitales, que « notre reine bien-aimée est morte » devant une photo en noir et blanc.