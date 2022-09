Décès d’Elizabeth II: Charles sera officiellement proclamé roi samedi

Ce conseil se réunira à 10H00 locales (09H00 GMT) au palais de Saint-James et la proclamation sera lue en public une heure plus tard du balcon de cette résidence, puis dans toutes les provinces du Royaume-Uni le lendemain.

Cet organe est composé, entre autres, de membres de la Chambre des Lords et de la Chambre des Communes et de hauts fonctionnaires. En théorie, plus de 700 personnes peuvent assister à la cérémonie, mais il est probable que ce nombre soit beaucoup plus faible étant donné le court délai. La dernière réunion de l’« Accession Council » lorsqu’Elizabeth II est montée sur le trône après la mort de George VI en 1952, avait réuni quelque 200 personnes.