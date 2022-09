Décès d’Elizabeth II: les Britanniques se pressent à Londres pour rendre hommage à la Reine (photos)

Le monde s’est associé jeudi au deuil des Britanniques après la mort d’Elizabeth II, « une reine de cœur » dont « la dignité » et « le sens du devoir inaltérable » ont suscité une pluie d’hommages unanimes.

Monarque la plus célèbre de la planète, la reine Elizabeth II est morte jeudi à 96 ans dans sa résidence écossaise de Balmoral, ouvrant une nouvelle ère pour la couronne britannique à laquelle elle avait dédié sa vie.

Un arc-en-ciel au-dessus de Buckingham Palace

Depuis l’annonce de sa mort, les Britanniques se pressent devant les grilles du palais de Buckingham, pour rendre hommage à Elizabeth II et déposer des fleurs.

L’hymne national britannique est également entonné dans différentes variantes : « God Save The Queen » pour Elizabeth et « God Save The King » pour Charles, le nouveau roi.

Plusieurs dizaines de chauffeurs de taxi ont garé leurs voitures sur le Mall à Londres en hommage à la reine Elizabeth II. Selon Sky News, une cinquantaine de taxis sont alignés dans la célèbre rue devant le palais de Buckingham, où des milliers de personnes se rassemblent pour pleurer la reine défunte.

Juste avant l’annonce du décès, un double arc-en-ciel est apparu au-dessus du palais, symbolisant un signe pour de nombreuses personnes présentes.