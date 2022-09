La «boxe des cols blancs», une pratique de plus en plus «ordinaire»

La boxe a le vent en poupe. Depuis quelques années, elle attire à elle un nouveau public plus « classe moyenne » en quête, peut-être, d’une forme d’authenticité.

Il faudra attendre quelques semaines avant de savoir si la boxe connaît, en cette rentrée, l’engouement qu’elle a suscité au cours des trois ou quatre dernières années. Mais dans les clubs, l’optimisme règne à ce stade, tant l’enthousiasme constaté semble relever d’une lame de fond susceptible de continuer à pousser vers la discipline de nouveaux pratiquants et de nouvelles pratiquantes.

Le profil d’une partie de ces boxeurs et boxeuses a pu étonner, ne collant pas à l’image – entre parcelles de réalité et bons gros clichés – que l’on s’en faisait d’ordinaire : trop « classe moyenne », trop « propres » sur eux, trop « installés » socialement pour avoir envie de franchir le seuil d’une salle de boxe et pour avoir, en outre, un quelconque intérêt à le faire.