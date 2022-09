Plusieurs écoles évacuées à Charleroi à cause d’une importante fuite de gaz

Une fuite de gaz est a été détectée vendredi matin, rue Emile Tumelaire à Charleroi, provoquant la fermeture de la rue et l’évacuation des écoles avoisinantes. La police locale de Charleroi s’est rendue sur place. La «situation est rétablie et sous contrôle» a indiqué, vers 09h30, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz et d’électricité Ores.

L’incident est survenu vendredi matin vers 08H30 dans la rue Emile Tumelaire à Charleroi, actuellement en travaux. Une conduite a été percée, provoquant une importante fuite de gaz, a confirmé un ouvrier présent sur le site. Selon Ores, la vétusté de l’installation serait en cause.