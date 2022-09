Décès d’Elizabeth II: les Britanniques pleurent leur Reine, Charles III s’apprête à monter sur le trône (direct)

Monarque la plus célèbre de la planète, la reine Elizabeth II est morte jeudi à 96 ans dans sa résidence écossaise de Balmoral, ouvrant une nouvelle ère pour la couronne britannique à laquelle elle avait dédié sa vie. La disparition de la souveraine, dont l’état de santé s’était dégradé depuis un an, a suscité une immense émotion au Royaume-Uni et dans le monde. Son fils et héritier accède au trône à 73 ans avec le nom de Charles III.

Le monde s’est associé jeudi au deuil des Britanniques après la mort d’Elizabeth II, « une reine de cœur » dont « la dignité » et « le sens du devoir inaltérable » ont suscité une pluie d’hommages unanimes. Depuis l’annonce de son décès, les Britanniques se pressent également devant les grilles du palais de Buckingham, pour rendre hommage à Elizabeth II et y déposer des fleurs.