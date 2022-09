Crise énergétique: Demir accuse Van der Straeten de ne pas proposer la baisse du prix du carbone

Mme Van der Straeten espère que l’Union européenne introduira un plafond du prix général du gaz, et pas seulement du gaz russe. Elle souhaite ainsi « calmer les marchés et faire baisser les prix ». Mais l’intervention dans le système européen d’échange de quotas d’émission (ETS), dans lequel les droits d’émission de CO2 sont échangés, ne fait pas partie de son paquet de propositions.

Alors que les ministres européens de l’Energie se réunissent à Bruxelles pour une réunion d’urgence sur la manière de faire face à la crise énergétique, la ministre flamande de l’Energie Zuhal Demir (N-VA) s’en est pris à sa collègue fédérale Tinne Van der Straeten (Groen), qui représente notre pays à cette réunion. Mme Demir trouve incompréhensible que Mme Van der Straeten ne propose pas une réduction du prix du carbone. « Se défaire des dogmes et des tabous écologiques semble être trop difficile », a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse.

Ce n’est un secret pour personne que la ministre flamande Demir est favorable à la libération de droits d’émission supplémentaires afin de faire baisser le prix du carbone, mais cette proposition n’a pas été retenue lors de la consultation interfédérale de cette semaine, où les différents gouvernements ont déterminé la position commune de la Belgique. Mme Demir conteste donc que Mme Van der Straeten fasse « tout ce qui est en son pouvoir » pour faire baisser les prix de l’énergie au niveau européen.

« En temps de crise, je trouve irresponsable ce coût artificiel et supplémentaire qui s’ajoute aux prix du marché international », déclare Mme Demir. « Je ne comprends pas pourquoi les autres gouvernements de ce pays sont guidés par le dogme vert et ne soutiennent pas cette mesure immédiatement. De cette façon, nous pouvons donner à toutes les familles et à tous les entrepreneurs un peu de répit à court terme. »