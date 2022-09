La chronique de Marius Gilbert: la gestion de la crise du coronavirus, plus jamais ça?

Là, au premier rang, un homme d’une cinquantaine d’années, le premier à lever la main pour demander la parole :

– Mr Gilbert, à quoi est-ce qu’on peut s’attendre ? Est-ce que cela va recommencer ?

Nous sommes dans une petite ville wallonne vers la fin du printemps, je viens de terminer mon exposé. L’accueil a été chaleureux, un texte d’introduction assez subtil et une présentation ironique de la place des experts à l’avant-plan médiatique. Le public est plus clairsemé que d’habitude, mais nous sommes vendredi soir. Il fait magnifique, la Belgique revit et l’appel du barbecue a dû en décourager certains. Et puis, tout le monde en a un peu marre du covid. Mais l’homme a l’expression un peu tremblante. Je le mets sur le compte de la nervosité et m’apprête à répondre, mais il enchaîne. Cette fois, la voix chancelle, s’étrangle, il est pris par l’émotion :