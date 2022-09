«On n’a plus d’hiver mais les gelées printanières restent un problème»

Au centre fruitier wallon comme au centre interprofessionnel maraîcher, on pratique des essais sur des variétés de fruits et légumes venus du sud. Certaines sont porteuses, d’autres moins.

Faire face au changement climatique en optant pour des variétés de fruits et légumes plus méditerranéennes, certains agriculteurs franchissent le pas. Ils ne sont pas les seuls à y penser. Les scientifiques le font aussi. Ils effectuent des tests, des essais. Et ils sont globalement optimistes.

« Nous avons des sols de très bonne qualité », constate Olivier Warnier, responsable du centre fruitier wallon. « Le seul facteur limitant, c’est la climatologie. Nous n’avons plus de réel hiver ces dernières années ce qui fait que la végétation démarre plus tôt. Par contre, les gelées printanières existent toujours. Ça pose notamment un problème pour la vigne. Il faut y penser pour la rentabilité car protéger les pieds coûte cher. »