«Détours wallons»: Subsidiologue, métier en pénurie

La Wallonie est devenue une fabrique à appels à projets quand il faut attribuer des subsides aux communes. Celles-ci n’en sortent plus. Il faudrait créer une fonction spécialisée, dit un bourgmestre en boutade.

Commune wallonne cherche subsidiologue désespérément. La direction du Forem, l’agence régionale de l’emploi, ferait peut-être œuvre utile en ajoutant cette profession à la liste déjà bien fournie des métiers en pénurie au sud du pays. On imagine la campagne de promotion : « Toi aussi, deviens subsidiologue. Un métier d’avenir, proche des gens et des projets locaux. Qualités requises : détermination, capacité d’adaptation et surtout grande disponibilité. »