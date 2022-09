Décès d’Elizabeth II: Charles III prend une première décision et se met en route pour Londres (direct)

Le roi Charles III a quitté le château de Balmoral en Ecosse, où la reine Elizabeth II s’est éteinte ce jeudi à l’âge de 96 ans. Il a pris le chemin de Londres. Il rencontrera vendredi après-midi la Première ministre britannique, Liz Truss. Le Roi devrait également s’adresser aux Britanniques en début de soirée. Un service commémoratif devrait aussi avoir lieu en soirée en la cathédrale Saint-Paul.

Monarque la plus célèbre de la planète, la reine Elizabeth II est morte jeudi à 96 ans dans sa résidence écossaise de Balmoral, ouvrant une nouvelle ère pour la couronne britannique à laquelle elle avait dédié sa vie. La disparition de la souveraine, dont l’état de santé s’était dégradé depuis un an, a suscité une immense émotion au Royaume-Uni et dans le monde. Son fils et héritier accède au trône à 73 ans avec le nom de Charles III.