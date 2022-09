Royaume-Uni: le roi Charles III va à la rencontre de la foule devant le palais de Buckingham (direct vidéo)

Des coups de canon ont été tirés vendredi dans tout le Royaume-Uni, de Londres à Belfast, en hommage à la reine Elizabeth II, décédée jeudi dans sa résidence écossaise de Balmoral.

96 coups devaient retentir, notamment dans la capitale à Hyde Park et la Tour de Londres, mais aussi au site préhistorique anglais de Stonehenge ou dans l’enclave de Gibraltar, dans le sud de l’Espagne, en référence à l’âge de la très populaire monarque qui s’est éteinte jeudi après 70 ans de règne.

Le roi Charles a quitté Balmoral

Le roi Charles III a quitté le château de Balmoral en Ecosse, où la reine Elizabeth II s’est éteinte ce jeudi à l’âge de 96 ans. Il a pris le chemin de Londres. Il rencontrera vendredi après-midi la Première ministre britannique, Liz Truss. Le Roi devrait également s’adresser aux Britanniques en début de soirée. Un service commémoratif devrait aussi avoir lieu en soirée en la cathédrale Saint-Paul.

Monarque la plus célèbre de la planète, la reine Elizabeth II est morte jeudi à 96 ans dans sa résidence écossaise de Balmoral, ouvrant une nouvelle ère pour la couronne britannique à laquelle elle avait dédié sa vie. La disparition de la souveraine, dont l’état de santé s’était dégradé depuis un an, a suscité une immense émotion au Royaume-Uni et dans le monde. Son fils et héritier accède au trône à 73 ans avec le nom de Charles III.

La première décision de Charles III

Une période de deuil sera observée par la famille royale britannique dès maintenant et jusqu’à sept jours après les funérailles de la reine Elizabeth II, a annoncé vendredi matin le Palais de Buckingham. La date des funérailles de la monarque, décédée jeudi à l’âge de 96 ans, n’a pas encore été arrêtée, précise la BBC.

Dans un communiqué, le Palais ajoute que cette période de deuil a été décidée par « Sa Majesté le Roi ». Le deuil sera observé par les membres de la famille royale, le personnel de la maison royale et ses représentants lors de leurs missions officielles, conclut le communiqué.

Distinct du deuil national que doit annoncer le gouvernement britannique, ce « deuil royal », qui débute ce vendredi, sera observé par les membres de la famille royale et le personnel de la monarchie ainsi que les troupes engagées dans les cérémonies.

Des hommages du monde entier

Le monde s’est associé jeudi au deuil des Britanniques après la mort d’Elizabeth II, « une reine de cœur » dont « la dignité » et « le sens du devoir inaltérable » ont suscité une pluie d’hommages unanimes. Depuis l’annonce de son décès, les Britanniques se pressent également devant les grilles du palais de Buckingham, pour rendre hommage à Elizabeth II et y déposer des fleurs.

De nombreuses cérémonies officielles d’hommage à la reine Elizabeth II sont programmées ce vendredi. Les cloches retentiront à midi à la cathédrale Saint-Paul et à l’abbaye de Westminster, tout comme au château de Windsor. Plusieurs coups de canons seront aussi tirés depuis Hyde Park et des hommages sont aussi prévus au parlement. Le nouveau roi, Charles III, prendra quant à lui le chemin de Londres pour rencontrer ce vendredi après-midi la Première ministre britannique, Liz Truss. Le Roi devrait également s’adresser aux Britanniques en début de soirée.