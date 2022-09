La septième journée de Premier League reportée suite au décès de la reine Elizabeth

« Lors d’une réunion ce matin, les clubs de Premier League ont rendu hommage à Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Pour honorer son extraordinaire vie et contribution à la nation, et en signe de respect, les matches de Premier League de ce week-end, dont le match de lundi soir, sont reportés », a écrit la Premier League dans un communiqué.

Nos clubs et nous-mêmes souhaitons rendre hommage au long et inébranlable service de Sa Majesté envers notre pays. En tant que monarque ayant servi le plus longtemps dans notre pays, elle a été une source d’inspiration et laisse derrière elle un héritage incroyable après une vie de dévouement. C’est un moment extrêmement triste non seulement pour la nation, mais aussi pour les millions de personnes qui l’admiraient dans le monde entier, et nous nous joignons à tous ceux qui pleurent sa disparition », a ajoué Richard Masters, le président de la Premier League.