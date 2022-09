Anderlecht à Westerlo, la tension monte crescendo: retrouvez notre analyse dans «En attendant le match» (vidéo)

Dans notre émission « En attendant le match », nos experts, Jean-François Rémy (VOOSPORT), Guillaume Raedts et Frédéric Larsimont (Chef foot de Sudinfo et Le Soir) ont préfacé le match périlleux qui attend les Mauves à Westerlo.

Le 5 septembre 1998, il y a presque 24 ans jour pour jour, les Mauves ont subi l’une de leur plus grande gifle en championnat au Kuipje : 6-0 !

Le 8 avril 2000, c’est un revers 5-0 que les Bruxellois encaissent à Westerlo alors qu’à l’époque il n’avait plus besoin qu’un petit point pour être champion.

Ces lourdes défaites remontent à un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et pourtant aujourd’hui encore, on en parle et cela reste un traumatisme pour les supporters du Sporting d’Anderlecht.