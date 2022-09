Bruxelles: piétonnisation d’une partie de la rue du Bailli, une enquête publique est ouverte

La Stib souhaite entamer des travaux d’élargissement des trottoirs et des mises aux normes PMR des arrêts « Bailli », sur le tronçon de la rue du Bailli, entre l’avenue Louise et la rue de Livourne. La Stib dénonce le fait que cette partie de la chaussée soit un point noir de la mobilité bruxelloise et entrave la circulation des trams 81 et des bus 54, rapporte BX1.

L’objectif de ce chantier serait, outre la rénovation des voies de tram, de faciliter la circulation des transports publics en interdisant le trafic automobile de transit sur le tronçon entre l’avenue Louise et la rue de Livourne. Il serait donc uniquement utilisé par les trams, bus, cyclistes et piétons.