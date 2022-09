Climat: la Wallonie s'attaque aux vitesses sur les routes

La Wallonie doit économiser l’énergie et réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Le nouveau Plan climat-énergie proposé par le ministre du Climat contient des mesures concrètes qui secouent certains tabous.

Crise énergétique, crise climatique, deux faces d’une même médaille. Alors que partout on cherche à réduire les factures énergétiques des particuliers et des entreprises, la Wallonie garde le cap de ses objectifs climatiques. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, c’est, il est vrai, réduire drastiquement la consommation d’énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz fossile…) et produire davantage à partir de sources renouvelables. Une pierre deux coups donc. L’objectif wallon : diminuer de 55 % les émissions de gaz à effet de serre régionales en 2030 par rapport à 1990.