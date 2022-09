Une cabane sur mesure pour Inès de la Fressange, icône de la mode (photos)

L’icône de mode Inès de la Fressange, incarnation de la Parisienne stylée, s’offre une nouvelle collaboration avec le spécialiste de l’aménagement Mobalpa pour avoir un nouvel « havre de paix » personnalisé comme dans son enfance. « L’aménagement d’intérieur, ce n’est pas si différent de la haute couture. Le choix des matériaux, et la qualité de ceux-ci sont des critères importants. J’ai été habituée à ce monde de précision et d’exigences, aux choses sur-mesure, où tout correspond parfaitement aux goûts et aux besoins de chacun», souligne Ines de la Fressange. Ainsi, voici la cabane conçue sur mesure, à voir comme un lieu où il fait bon vivre plutôt qu’un simple espace de vie...