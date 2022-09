22 mars 2016: la guerre en temps de paix

Les trois énormes bagages sont rassemblés au milieu de la pièce. A côté de 15 kg de TATP « prêt à l’emploi » en surplus. Les trois hommes n’ont pas dormi de la nuit. Najim Laachraoui glisse une nouvelle carte SIM dans un téléphone et appelle une compagnie de taxi. Il voudrait un véhicule pour transporter trois voyageurs et d’imposants bagages entre le 4 rue Max-Roos et l’aéroport de Bruxelles-National. A quel nom ? « Sera ». Comme le nom qui figure sur sa fausse carte d’identité : David Olive Sera.

Au pied de l’immeuble, l’un des trois hommes se débarrasse de tout le matériel informatique dans une poubelle. Les mystérieux voyageurs insistent pour charger eux-mêmes les bagages dans le taxi.