Notre émission «En attendant le match» revient sur la polémique de la semaine: Mbappé, une star loin d’être un exemple? (vidéo)

Dans notre émission podcast-vidéo foot, nos experts, Jean-François Rémy (VOOSPORT) et Frédéric Larsimont (Chef foot de Sudinfo et Le Soir) sont revenus sur la polémique de la semaine sur la réaction déplacée de Kylian Mbappé en conférence de presse.

« Arrogance », « don’t look up », « mépris », « déconnexion ». Il aura suffi d’un fou rire de Kylian Mbappé suivi d’un trait d’ironie de Christophe Galtier sur le recours aux chars à voile dans les déplacements du PSG, au lieu d’avions privés très émetteurs de carbone, pour déclencher une tornade médiatique et politique sur laquelle nos experts sont revenus dans notre émission podcast-vidéo foot.