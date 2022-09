L’Afsca rappelle un produit contenant des morceaux de caoutchouc

Ce rappel fait suite à une notification via le système d’alerte rapide européen Food et Feed (RASFF) en raison de la présence possible de petits morceaux de caoutchouc. L’Afsca demande de ne pas consommer ce produit et de le ramener au magasin.

Le produit a été distribué via différents points de vente, indique l’Afsca sans toutefois préciser lesquels.