Les grands-parents préfèrent-ils leurs petits-enfants à leurs enfants?

C’est simple, je ne reconnais plus mon papa », lance Emilie, 28 ans et maman de la petite Sarah, 8 mois. « Il a toujours été très pudique et peu démonstratif dans ses contacts avec moi. Et avec ma fille, c’est tout l’inverse. Elle est la prunelle de ses yeux et il ne se prive pas de lui dire à coups de “Je t’aime” et de “Ma petite chérie” à chaque fois qu’elle est dans la pièce. Bien sûr, cela me rend heureuse de les voir ainsi fusionnels et complices, mais je ne peux pas m’empêcher d’être un peu jalouse. Je n’ai pas eu cela petite et aujourd’hui, quand j’entre dans la maison avec Sarah, c’est à peine s’il me voit et me dit bonjour. C’est ma belle-mère qui est obligée de le rappeler à l’ordre. »