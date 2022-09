Liège: une pièce d’un avion tombe sur une maison et lance une polémique

Le mouvement Demain a dénoncé à de multiples reprises la multiplication des incidents et des procédures d’urgence pour plusieurs gros avions à Liège Airport. «Nous estimions qu’au-delà des aspects environnementaux et sociaux, la question de la sécurité devait également être prise en compte alors que des appareils, pour certains très âgés et manifestement problématiques, atterrissaient et décollaient de Liège chaque jour», explique-t-il dans un communiqué.

À lire aussi Liege Airport: un nouveau permis jusqu’en 2043

«Cette nuit, nous avons connu un nouvel incident majeur. Selon nos recoupements, cet avion de 28 ans a déjà vécu un incident le 2 décembre 2021. Par ailleurs, cette compagnie a également été impliquée dans plusieurs autres incidents à Liège en 2021 et 2022, et l’aéroport de Liège a en outre encore connu deux incidents au mois d’août dernier», affirme le mouvement.

Pour Pierre Eyben, co-porte-parole du mouvement éco-socialiste, «il est plus que temps de poser la question de l’état et de l’âge des avions qui sont autorisés à venir à Liège Airport. On le sait, les avions de fret sont souvent plus âgés. Puisque l’aéroport va devoir agir sur ses nuisances sonores, interdire ces avions, vieux, bruyants et dangereux, constitue aujourd’hui une urgence».