Des guitares couleurs or et bleu azur signées Gibson pour soutenir l’Ukraine

Paul McCartney, The Rolling Stones, Slash… De nombreuses fois, les rockeurs ont pu montrer leur engagement et leur solidarité envers diverses causes. Pour soutenir l’Ukraine, cette année, il n’y aura pas de Live Aid, ni de Concert for Kampuchea… mais bien une vente aux enchères ! Les luthiers de Gibson ont imaginé une série limitée de quatre guitares électriques nommées Guitars for Peace – Les Paul Custom. Chacune d’elles est aux couleurs qui animent le drapeau de l’Ukraine : le bleu qui symbolise son grand ciel et l’or représentant les vastes champs de céréales qui tapissent les trois quarts du grenier de l’Europe. Les livres d’autographes qui accompagnent chaque guitare ont été dédicacés par Sir James Paul, Slash, The frattellis, entre autres. « Je suis heureux de mettre aux enchères ma magnifique guitare au profit du peuple ukrainien », déclare McCartney. « J’espère que cela les aidera à traverser cette invasion russe agressive. » L’intégralité des fonds récoltés sera reversée aux secours humanitaires ukrainiens ainsi qu’aux efforts de reconstruction une fois le conflit terminé.

Un voyage autour du monde

Ces prochaines semaines, les guitares vont faire un bout de chemin ! Aux quatre coins du globe, elles passent d’artiste en artiste lors de leurs représentations. L’objectif est de collecter un maximum de fonds et de sensibiliser le public à la situation ukrainienne. A la fin de leur voyage, le 11 octobre, débutera la fameuse vente aux enchères en direct « Icons & Idols : Rock ’N’ Roll », organisée par la maison Julien’s Auctions. Elle se terminera le dimanche 13 novembre en ligne sur http://www.JuliensLive.com et en personne au Hard Rock New York. Pour les plus petits portefeuilles, Gibson a lancé le T-shirt Guitars For Peace afin de permettre à toute personne de montrer son soutien à l’Ukraine. Les fonds provenant de cette vente seront également reversés aux organismes d’aide humanitaire ukrainiens par le biais du Disaster Emergency Committee, groupe de coordination d’organisations caritatives britanniques. Une partie de l’argent récolté sera utilisée pour rétablir les programmes musicaux aux termes du conflit.