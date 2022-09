Mattia Binotto au coeur de la crise: Ferrari est devenu la risée de la Formule 1...

C’est devenu l’une des curiosités de cette saison de Formule 1. Que l’on pourrait résumer de la façon suivante : « A quel tour Ferrari va-t-elle faire sa première connerie ? Et lequel de ses deux pilotes en sera la victime ? » Connaissant le goût des Italiens pour le jeu, on peut même facilement imaginer que certains sites de paris doivent bouillonner avant chaque Grand Prix ! Que dire alors de celui-ci ? Ce week-end à Monza, on fêtera ni plus ni moins que le centenaire du célèbre anneau de vitesse qui compte parmi les tracés historiques, et surtout riche d’une âme incomparable, du Formula One Circus. L’occasion pour la Scuderia de se montrer sous son plus beau jour ?