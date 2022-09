Vingt kilos de cocaïne retrouvés chez la mère du président du Conseil flamand de la Jeunesse

Amir Bachrouri, le président du Conseil flamand de la Jeunesse clame son innocence et assure sa « pleine coopération » à l’enquête.

Mardi, des enquêteurs de la police anversoise ont perquisitionné le domicile parental d’Amir Bachrouri à Borgerhout. Lors de la perquisition de la maison, les détectives ont trouvé près de 20 kilos de cocaïne et une réserve de cannabis. Bachrouri a été interrogé par la police, ainsi que sa mère et sa sœur, mineure. Ils ont catégoriquement nié avoir quoi que ce soit à voir avec la drogue. La drogue se trouverait dans un sac laissé par un tiers, sans qu’il sache qu’il s’agissait de drogue.

Lors d’une perquisition au domicile parental d’Amir Bachrouri (19 ans), le président du Conseil flamand de la Jeunesse, les détectives ont trouvé de la cocaïne et du cannabis. Bachrouri a été arrêté, mais a été relâché après avoir été interrogé. Il nie avoir quoi que ce soit à voir avec la drogue.

La drogue « a été cachée chez elle (sa mère, NDLR.) à notre insu par un tiers qui avait libre accès à la résidence. Nous sommes choqués et bouleversés par cet abus de confiance », déclare M. Bachrouri. Lui, sa mère et sa sœur ont été autorisés à rentrer chez eux après avoir été interrogés.

« Nous avons toute confiance dans la suite de l’enquête judiciaire et nous apporterons notre pleine coopération. Depuis mardi soir, notre famille vit dans le flou et nous traversons une période très difficile. Nous espérons sincèrement que la personne responsable recevra la sanction appropriée », a déclaré M. Bachrouri dans le communiqué.

Comme il n’est pas encore certain que les trois personnes aient eu un lien avec la drogue trouvée, la police et le ministère public leur ont accordé le bénéfice du doute pour l’instant. L’enquête se poursuit.

Amir Bachrouri a été élu nouveau président du Conseil flamand de la jeunesse en 2021 et a été le plus jeune président jamais élu de cet organe consultatif du gouvernement flamand.

Le ministre de la Jeunesse maintient sa confiance en Bachrouri

Le ministre flamand de la Jeunesse Benjamin Dalle (CD&V) dit n’avoir aucune raison de douter de l’innocence d’Amir Bachrouri. Le président du Conseil flamand de la jeunesse est cité dans une enquête sur la drogue, mais il maintient son innocence. Dalle maintient donc sa confiance dans le Conseil flamand de la jeunesse et son président.

Dans une réaction, le ministre Dalle dit avoir pris note des rapports et des déclarations de M. Bachrouri. « Il y indique qu’il n’est pas impliqué dans les faits et qu’il coopère pleinement avec l’enquête. Aujourd’hui, je n’ai aucune raison de douter de son innocence. Je maintiens ma confiance dans le Conseil flamand de la jeunesse et son président », a déclaré M. Dalle.