La Belgique face au monstre Luka Doncic à l’Euro de Basket ce samedi (vidéos)

L’Euro de Basket bat son plein. Mercredi, l’équipe de France, dans laquelle on retrouve tout de même plusieurs joueurs évoluant (ou ayant évolué) en NBA, a été battue par la Slovénie 88-82. Rudy Gobert et ses coéquipiers n’ont pas réussi à venir à bout de l’ogre slovène, j’ai nommé Luka Doncic. Celui-ci, bien que blessé à la tête (du sang coulait dans son cou et sur son visage), a mis 47 points. Une performance qui serait remarquée en NBA, mais est purement et simplement surréaliste dans un match européen à ce niveau. Seule la légende grecque Nikolaos Galis (46 points contre la Suède en 1983) avait fait presque aussi bien. Un revers qui opposera la France à la Turquie en huitièmes de finale. A noter que la France ne digère pas cette défaite, arguant d’un arbitrage défavorable. Quant à la Slovénie, elle va maintenant affronter la Belgique, également ce samedi. Préparez vos mouchoirs.