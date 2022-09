La revue de l’actu de Michel Lecomte: «Merci Galtier et Mbappé!»

Le monde entier (ou presque) a vu et commenté la désormais célèbre blague à deux balles du coach du PSG Christophe Galtier « On est en train de se renseigner si l'on ne peut pas faire les déplacements en char à voile » et l’éclat de rire du gamin star Mbappé, écroulé sur le pupitre de la salle de presse. Trois enseignements. D’abord, le fonds. Merci à ces deux arrogants acteurs du sport roi – ils ne le sont pas tous - de contribuer à une prise de conscience dans le foot, et bien au-delà, de l’indispensable et urgente nécessité de protéger, là où on le peut, notre environnement. Désormais tous les déplacements des équipes de n’importe quel pays seront suivis de plus près. Rail et bus seront forcément davantage privilégiés. Super. La forme ensuite. A l’époque où toutes les attitudes, les moues, les rires et sourires sont analysés et relayés sur les réseaux sociaux, le fou rire désinvolte des deux Parisiens est aussi une claque au respect. Madame Galtier, entre autres, l’a dit à son mari en rentrant à la maison...