Le décès d’Elizabeth II cause-t-il une ruée vers Londres?

Vous envisagez d’aller rendre hommage à Elizabeth II, voire assister à ses funérailles ? Sans doute n’êtes-vous pas seul(e) dans ce cas. Mais, d’après un premier coup de sonde réalisé chez divers opérateurs de transport, ce n’est pas encore le rush sur les réservations : « rien de particulier à signaler concernant les réservations vers Londres », nous dit-on chez Brussels Airlines, le discours étant comparable chez Eurostar.

Afin d’en avoir le cœur net, nous avons testé d’éventuelles réservations pour le dimanche 11, le mercredi 14 et le lundi 19 septembre – date présumée des funérailles, à l’heure d’écrire ces lignes. Et ce, dans la perspective d’effectuer l’aller-retour dans la journée, sans logement sur place donc, et par le bais des sites de réservation des opérateurs eux-mêmes, et non des agrégateurs.